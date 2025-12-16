HBOドラマ『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。』は、12月15日（月）にU-NEXTにて最終話の配信を終えたばかり。この度、『IT／イット』シリーズにて、ペニーワイズを演じている”ビル・スカルスガルド”のインタビューが到着した。本インタビューでは、アンディ・ムスキエティ監督および映画版スタッフと再びタッグを組むことへの想い、ペニーワイズの”人間の姿”であるボブ・グレイを演じるにあ