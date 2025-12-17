ユニクロは19日から31日までの13日間、「ユニクロ年末祭」を開催。2026年1月1日から8日までの8日間、「ユニクロ新年祭」を開催する。計21日間の情報をまとめた。【画像】ユニクロ“年末年始”お得＆限定アイテム情報（一覧）29日から31日の3日間、1万円以上購入した人に、フリースブランケットを毎日先着で提供する。ひざ掛けや肩掛けに便利なスナップボタン付き、あたたかみのある4色展開で、ノベルティの色は選べない。さら