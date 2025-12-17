ダーレー・ジャパン株式会社は１２月１７日、日本で供用する種牡馬の２０２６年種付け料を発表。全１２頭の中で最高額は、昨年から変わらずレモンポップの５００万円となった。Ｇ１級タイトル６勝を挙げ、２３、２４年のＪＲＡ賞最優秀ダート馬に選ばれた砂の王者は、初年度だった２５年から２１４頭に種付け。馬産地の期待の高さがうかがえる。ジャパンダートクラシックを制したナルカミ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎）の父・