俳優の鈴木愛理（31）が来年2月21日、『鈴木愛理４月始まり2026卓上カレンダー』（ハゴロモ）を発売する。現在販売中の「1月始まり壁掛けカレンダー」に収録しきれなかった未公開カットのみで構成した特別な一冊で、全カットを沖縄・宮古島で撮影。南国の風景を背景に、多彩な表情を捉えた撮り下ろし写真を楽しめる。【画像】ビーチで美脚チラリ！口を開けて笑顔を見せる鈴木愛理カレンダーは全編、宮古島ロケの未公開カットで