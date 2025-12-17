モデルの滝沢眞規子（47）が16日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。いい休日の過ごし方を明かした。番組のテーマは「休養の取り方」。日本人の約8割が疲れていることが紹介された。滝沢は「この間3連休の1日は休もうって心に決めて、夫がお昼食べに出ようって連れ出してくれたんです。ちょっと天気のいい日だったので、オープンテラスのところで食べてみたんですよ。そうしたらすごい気