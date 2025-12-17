チェルシーのレジェンドとして知られている元イングランド代表DFジョン・テリー氏が、ブラジル代表DFチアゴ・シウヴァの古巣復帰を歓迎していることを明かした。16日、イギリスメディア『talkSPORT』が伝えている。1984年9月22日生まれで現在41歳のT・シウヴァは、ミランやパリ・サンジェルマンなどでも活躍。2020年夏にフリー移籍でチェルシーに加入し、2020−21シーズンには念願だった自身初のチャンピオンズリーグ制覇も成