いわゆる「年収の壁」の引き上げをめぐり、自民党と国民民主党の税制の責任者がきのう（16日）に続き協議しましたが、結論は出ませんでした。自民党の小野寺税調会長と国民民主党の古川税調会長はきょう、国会内で会談し、来年度の税制改正の焦点になっている年収の壁について協議しました。両党の協議は2日連続ですが、減税の恩恵を大きく受ける層をどの所得層まで広げるかなどで折り合いませんでした。今後も断続的に協議をおこ