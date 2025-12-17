お笑いタレントあべこうじ（50）、元モーニング娘。のタレント高橋愛（39）夫妻が17日、都内で行われた「Pikaでんき」ローンチイベントに登場し、夫婦円満の秘けつを語った。結婚11年目。PRアンバサダーに起用されたあべを、妻の高橋が1日CMO（チーフマーケティングオフィサー）として任命。明るいやりとりでおしどり夫婦ぶりを発揮した。円満の秘けつを聞かれると、2人で声をそろえて「感謝」。あべは「妻が『ありがとう』を言う