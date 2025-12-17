カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「カナディアンオープン」初日（１６日）で、女子日本勢が上々のスタートを切った。２０２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレは、韓国チームに７―３で快勝。前半の４エンド（Ｅ）を３―２で折り返し、第５Ｅに同点とされるも、第６Ｅに１点を勝ち越す。第７Ｅには１点、第８Ｅには２点をスチールして勝利を引き寄せた。中部電力はスイスチーム