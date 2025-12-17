【モデルプレス＝2025/12/17】女優の寺島しのぶが12月17日、自身のInstagramを更新。息子で歌舞伎俳優・尾上眞秀と愛犬がシンクロしたような自宅での写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】52歳女優「癒される」自宅カーペットに寝そべるイケメン長男＆愛犬の姿◆寺島しのぶ、尾上眞秀と愛犬の“シンクロ”ショットを公開寺島は「シンクロ」という一言とともに、自宅のカーペットの上で寝転んでいる眞秀と愛犬の写真を公開した