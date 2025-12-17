ローソンは現在、全国約1,300店舗でクレーンゲームを展開している。2025年11月13日からは、ローソンオリジナル景品として「からあげクン ミニぬいぐるみマスコット」を投入。通常の景品と比べ、発売から約1カ月間で売上が2倍以上となるなど、好調な滑り出しを見せている。「からあげクン ミニぬいぐるみマスコット」は、ローソンの看板商品「からあげクン」の定番フレーバーである「レギュラー」「レッド」「北海道チーズ」を、そ