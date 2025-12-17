１７日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５６．０３ポイント（０．２２％）高の２５２９１．４４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２３．８３ポイント（０．２７％）高の８７８１．７６ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は８４８億８２１０万香港ドルに縮小している（１６日前場は１０７１億５３４０万香港ドル）。買い戻しが優勢となる流れ。ハンセ