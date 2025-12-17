厚生労働省は17日、アスベスト（石綿）が原因の疾患で2024年度に労災認定された人や、特別遺族給付金の対象となった人が働いていた全国1257事業所の名称や所在地、従事した作業内容を公表した。23年度より24事業所増加。年度ごとの集計を始めた08年度以降で最多となった。新たに公表されたのは966事業所。厚労省のホームページで閲覧できる。石綿による肺がんや中皮腫は、発症まで数十年の潜伏期間がある。厚労省は公表された