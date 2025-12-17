首相官邸に入る高市首相＝17日午前首相官邸は17日、高市早苗首相が午後5時20分から官邸で記者会見すると発表した。臨時国会の閉幕を受け、今後の政権運営について見解を表明する。2025年度補正予算成立を踏まえた物価高対策や、自身の国会答弁を機に悪化した日中関係にも言及するとみられる。