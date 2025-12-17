17日午前、東京都内では住宅火災が相次ぎ、あわせて2人が死亡しました。警視庁などによりますと、17日午前11時前、日野市神明で「一戸建ての家から煙が上がっている」と110番通報がありました。火は2階建ての住宅など4棟を焼き、およそ1時間半後にほぼ消し止められました。この火事で火元の住宅から男性が救助されましたが、その後、死亡が確認されたということです。また、板橋区では17日午前6時半すぎ、住宅など5棟が焼ける火事