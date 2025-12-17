17日午前11時40分ごろ、北海道千歳市の道央自動車道上り線で「空港路線バスの後方から出火している」と消防に通報があった。札幌市消防局によると、バス1台が炎上し、乗員1人と乗客約40人が避難した。けが人はいないという。運行する北都交通（札幌市中央区）によると、炎上したバスは札幌市中心部から新千歳空港に向かっていた。乗客は車外に避難し、回送中のバスに乗り換えたという。道警や消防が詳しい状況を調べる。道警