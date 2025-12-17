ÇÐÍ¥¹á¼è¿µ¸ã¡Ê48¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡ÖÀ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¡×¡Ê¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È»Õ¾¢¡ÉÇëËÜ¶Ö°ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£º£Ç¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃøÌ¾¿Í¤ò¡¢ÈëÂ¢±ÇÁü¤È´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤·¤Î¤ÖÆÃÈÖ¡£6·î¤Ë89ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µð¿ÍÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬VTR¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Ï¡Ö»Õ¾¢¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀèÀ¸¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤¤¿Í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤È°ìÀ¸¤ÎÊõ¤ä¤Ê¡×¤ÈÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¸µµð¿Í¾¾°æ½¨´î»á¤Î»ÕÄï´Ø·¸¤òÇ°Æ¬¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£