新型「RAV4」発売！トヨタは2025年12月17日、クロスオーバーSUVの先駆者である「RAV4」を約7年ぶりにフルモデルチェンジし、6代目となる新型を発売しました。世界的なベストセラーとして進化を続ける新型は、「Life is an Adventure」をコンセプトに、あらゆるライフスタイルに寄り添うアクティブな一台を目指しています。【画像】超カッコいい！ これが「新型RAV4」です！（30枚以上）外観は、洗練された「Z」、無骨な「ADV