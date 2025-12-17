大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクとサンリオキャラクターズがコラボした「EXPO2025 ミャクミャク サンリオキャラクターズ コラボレーショングッズ」より、「ブラックぬいぐるみ」シリーズの受注販売が、12月19日（金）12時00分から、特設サイトにて開始される。【写真】「ミャクミャクなりきりぬいぐるみ（M）ブラック」も受注販売が決定！■購入制限は？今回受注販売が決定したのは、ハローキティなどおなじみの