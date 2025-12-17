J1アビスパ福岡は17日、MF紺野和也（28）がJ1川崎に完全移籍すると発表した。左利きのドリブラー、紺野は2022年に加入。「博多のメッシ」の愛称で親しまれ、23年のYBCルヴァン・カップ決勝で2アシストするなどし、クラブ初タイトルの獲得に貢献した。今季はリーグ戦36試合に出場して3得点だった。川崎は今季、福岡の長谷部茂利前監督が就任。15勝12分け11敗の勝ち点57で8位だった。紺野はクラブを通じて「みなさんと１つ目