俳優の吉沢亮さんが主演する映画『国宝』が、第98回アカデミー賞の『国際長編映画賞』と『メイクアップ&ヘアスタイリング賞』の2部門で候補作に選出されました。『国際長編映画賞』は86の国と地域から作品が選ばれ、『国宝』を含む15作品が選出されました。また、『メイクアップ&ヘアスタイリング賞』は、10作品が選出されています。映画『国宝』（全国東宝系にて公開中）は、興行収入が22年ぶりの邦画実写映画歴代1位とな