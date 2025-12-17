未成年と知りながら10代の少女に性的な行為をしたとして、熊本県警が27歳の男を再逮捕しました。 不同意性交等と不同意わいせつの疑いで再逮捕されたのは、熊本市東区長嶺南の自営業、坂本泰人容疑者（27）です。 坂本容疑者は、今年11月24日の夜から26日の朝まで、熊本県内に住む10代の少女を自宅アパートに泊めた際、未成年と知りながら複数回、性的な行為やわいせつな行為をした疑いが持たれています。 11月26日に少女