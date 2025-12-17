落語家の桂米舞が１７日、大阪市内で米朝事務所に所属する最若手５人による落語会「俺が一番おもろい２０２６」（来年１〜５月、毎月２０日開催、大阪・動楽亭）の取材会に出席した。「俺が一番おもろい」は２０２３年から年一回開催してきた若手会で、３月に結びと銘打ったものの、好評の声を受けて復活。桂二豆、桂弥壱、桂天吾、桂八十助の兄弟子４人を前に、米舞は「お兄さん方に比べてむちゃくちゃ未熟ですが、私が一番