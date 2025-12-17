作家の室井佑月氏（55）が16日、X（旧ツイッター）を更新。夫の米山隆一衆院議員（58）への不満をポストした。8日に体調の異変で緊急入院し手術に追い込まれた中、顧みないかのようにXで議論。反論に終始する夫のに対し「もう離婚して下さい」と突きつけているが、支援者の新規拡大のためポスター貼りをしているにもかかわらず、同氏から怒鳴りつけられていることを明かした。室井氏は「本人や側近は、新規のポスター貼りなどほと