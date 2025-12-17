プロ野球イースタン・リーグのオイシックス新潟アルビレックスＢＣは１６日、新潟市中央区のハードオフ・エコスタジアム新潟で元日本野球機構（ＮＰＢ）選手の入団記者会見を開き、新たに加入する４人が来季への意気込みを語った。今オフの新加入選手はこれまで、この４人を含む６人（野手３人、投手３人）。球団は今季リーグワーストのチーム防御率４・１１の改善と長打力アップを狙って、大型補強を敢行した。野手は、勝負