俳優の小倉一郎から改名した小倉蒼蛙（そうあ）が１７日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。３年前に６つのがんが見つかり、その後の経過を赤裸々に語った。小倉は改名した理由について「命拾いをしたというか、がんが消えちゃいまして、生まれ変わった気分で俳句の名前にしました」と説明。３年前に６カ所にがんが見つかり、しかもステージ４。それが現在、すべて「消えた」という。小倉は「足首を骨折して整形外科に通っ