平成ノブシコブシ吉村崇（45）が16日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。自身が思う類似タレントを明かした。番組のテーマは「休養の取り方」。日本人の約8割が疲れていることが紹介された。くりぃむしちゅー上田晋也から「吉村とかもあんまり休んでないだろう」と聞かれ、吉村は「休んでないですね。怖いですね、休むのが」と自身のポジションを守りたい思いを語った。上田は「もうそろ