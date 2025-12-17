ソニー生命保険は、全国の50〜79歳のシニア男女1,000名を対象に「シニアの生活意識調査2025」を実施し、その結果を11月20日に公表した。調査は2025年10月8日から10月9日にかけて、インターネットリサーチで行われた。この1年間で孫のためにお金を使ったこと孫がいるシニア252名に、最近1年間で孫のためにどのようなことにお金を使ったかを聞いたところ、最も多かったのは「おこづかい・お年玉・お祝い金」で69.8%となった。次いで