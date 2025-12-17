スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、スターバックスのチルドカップシリーズより「スターバックス DELIGHT ME ゆずハニーティーラテ」を、12月23日から期間限定で発売する。「スターバックス DELIGHT ME ゆずハニーティーラテ」(248円)新年の華やぐ気分にぴったりの、"干支デザインカップ"が今年も登場。季節に合わせた味わいに、スターバックスならではの新しさやワクワク感、驚きを加えたシ