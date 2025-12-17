しまむらは、12月17日より、全国のファッションセンターしまむら店舗にて「歳末SALE」を開催する。「歳末SALE」を開催!レディース、メンズ、キッズの肌着や靴下、パジャマをはじめ、インテリアや寝具、婦人服など、お買い得な「フェイスタオル7枚セット」(1,100円)、「低反発シートクッション4点セット」(1,100円)、「メンズ/レディースブランド4枚組インナー」(1,100円)などのハッピーバッグを今年も豊富に用意。そのほかにも、