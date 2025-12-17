ソニー生命保険は、2025年10月8日から10月9日の2日間、全国の50歳から79歳の男女を対象に「シニアの生活意識調査2025」をインターネット調査で実施し、1,000名の有効回答を集計した。現在の楽しみ 上位15項目全国のシニアに現在の楽しみを聞いたところ、最も多かったのは「旅行」で45.2%となった。次いで「テレビ ドラマ」(38.3%)、「映画」(28.6%)、「読書」(27.6%)、「グルメ」(26.2%)が続いた。男女別にみると、男女ともに1位は