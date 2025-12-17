つわぶき賞で３着だった白毛のマルガ（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）はエルフィンＳ（２月７日、京都競馬場・芝１６００メートル）を視野に入れていることが分かった。須貝尚介調教師が１２月１７日、明らかにした。同馬は自己条件のつわぶき賞で今までの先行策から一転、最後方からの追い込みで３着に食い込んだ。「いい勉強になったと思うし、あの競馬ができるなら１６００メートルでも保つんじゃないかな。（エ