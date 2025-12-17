平成ノブシコブシ吉村崇（45）が16日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。活力を養う方法を語った。番組のテーマは「休養の取り方」。日本人の約8割が疲れていることが紹介された。休養学者の片野秀樹氏は「休養」「活動」「疲労」この3サイクルに、休養後の「活力」を含めた4サイクルを提唱した。吉村は活力を養う方法について「サウナとゴルフですね。休みがあったとしても詰め込んじゃ