日本サッカー協会(JFA)は17日、「2025 SBSカップ国際ユースサッカー」に臨むU-18日本代表において、MF仲山獅恩(東京Vユース)が怪我のため離脱し、代わってMF今井健人(東京Vユース)を追加招集することを発表した。山口智新監督の初陣となる同大会。U-18日本代表は18日に静岡ユース、20日にU-18スペイン代表、21日にU-18オーストラリア代表と対戦する。