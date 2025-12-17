マクニカホールディングスが反発している。この日、子会社マクニカが奥村組と共同で、「遮水シート一体型ペロブスカイト太陽電池」の実証試験を開始したと発表しており、好材料視されている。 両社は、薄型・軽量で柔軟なフィルム状というペロブスカイト太陽電池（ＰＳＣ）の特徴を生かし、遮水シートと一体化したＰＳＣを開発。今回の実証試験では、「遮水シート一体型ペロブスカイト太陽電池」を