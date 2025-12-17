ヴァンフォーレ甲府は17日、明治安田Jリーグ百年構想リーグのユニフォームデザインが決定したことを発表した。「甲斐の虎の威名を持つ武田信玄からインスピレーション」を受けたというデザインコンセプト。「青い炎をまとったボディは情熱と力強さを象徴し袖には虎柄をあしらうことで勇ましさを表現を駆け抜ける虎の勇壮な動きを全体のデザインで表しています」と説明されている。クラブが公式X(@vfk_official)で新ユニフォー