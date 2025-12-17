ファジアーノ岡山は17日、MF柳貴博の契約満了を発表した。なお、柳本人のコメントは次の所属先等を発表する際に記載されるようだ。24年に岡山に加入した柳は、J2リーグ29試合1得点を記録してクラブ初のJ1昇格に貢献。今季はJ1リーグ19試合1得点を記録していた。