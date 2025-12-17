台湾国防部（国防省）が公表した中国の新型空母「福建」の写真（国防部提供・共同）【台北共同】台湾国防部（国防省）は17日、中国の新型空母「福建」が16日に台湾海峡を通過したと発表した。空撮写真を公開し「綿密に監視している」と説明した。福建は11月に就役したばかり。台湾メディアによると国防部が福建の空撮写真を公開するのは初めて。撮影日時や場所は明らかにしていない。顧立雄国防部長（国防相）は艦上に艦載機