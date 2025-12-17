落語家の春風亭一之輔（47）が17日、東京・上野の鈴本演芸場で来年2月15日から復活する「早朝寄席」の会見を行った。毎週日曜日午前10時から行われ、落語協会所属の二つ目が週替わりで登場する興行。昭和の終わり頃から始まり、2018年9月30日まで存在した。通常より多い持ち時間で、普段の興行ではできないネタを披露する二つ目研さんの場となっていた。そんな寄席が来年2月15日から8年ぶりに復活する。一之輔は「冒険できる