横浜市金沢区の旧米軍施設「小柴貯油施設」跡地の工事現場で２０２０年８月、地下貯油タンク跡（直径約４５メートル、深さ約３０メートル）に重機が転落し、操縦していた男性（当時６２歳）が死亡した事故で、神奈川県警は１７日、工事を発注した同市の男性職員２人（５０歳代と６０歳代）を業務上過失致死容疑で横浜地検に書類送検した。２人は当時、市南部公園緑地事務所に勤務。工事発注業務の担当者だった。捜査関係者によ