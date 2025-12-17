全国で最も多い名字のトップを争う「佐藤さん」と「鈴木さん」。両者のプライドをかけた負けられない戦いです。2025年、栃木・佐野市が主催した「佐藤 対 鈴木の草野球大会」。アナウンス：キャッチャー、佐藤。ファースト、佐藤。以下、全員佐藤でございます。全国の名字ランキングで“ツートップ”の「佐藤さん」と「鈴木さん」が野球場で激突し、4対2で佐藤さんが勝利しました。この対決は、佐野市が語呂合わせで決めた3月10日