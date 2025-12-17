カーリングのミラノ・コルティナ五輪最終予選混合ダブルス１次リーグ（１６日＝日本時間１７日、カナダ・ケロウナ）で、日本代表の小穴桃里、青木豪組がプレーオフ進出に望みをつないだ。３勝２敗で迎えた１次リーグ第６戦ではトルコと対戦し、１１―２で大勝した。第１エンド（Ｅ）に３点を先制すると、第２、３Ｅには３点ずつスチールするなど、優位に試合を進めた。１次最終戦のオーストリア戦は不戦勝が濃厚で、通算成績５