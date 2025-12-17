福山雅治のライブフィルム第2弾『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM＠NAGASAKI月光 ずっとこの光につながっていたんだ』（2026年2月6日公開）より、本予告＆ポスターが解禁。併せて、ライブの名シーンを切り取ったムビチケの発売も決定した。【動画】『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM＠NAGASAKI月光 ずっとこの光につながっていたんだ』本予告2024年10月13日、長崎スタジアムシティのこけら落としとしてジャパネットグループが開