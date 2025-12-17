Ｊ１岡山は１７日、来季Ｊ２に降格する横浜ＦＣからＭＦ山根永遠を完全移籍で獲得すると発表した。山根はクラブを通じて「ファジアーノ岡山はみんなで戦えるチームだと、試合を通して感じました。みんなが全力で走るので、僕のプレースタイルと合いそうで、今からとても楽しみです」などとコメントした。山根は右サイドを中心に、今季は自身最多の３０試合に出場。右足からの高いクロスの精度が持ち味で、２２年に横浜ＦＣに加