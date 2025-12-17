背が高い女性はとても魅力的ですが、筆者の友人C子にとって、その高身長が子どもの頃からのコンプレックスでした。しかし、ある人物との出会いをきっかけに、彼女の人生は大きく変わり始めました。 背の高さをからかわれていた子ども時代