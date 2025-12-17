川崎は１７日、来季の新戦力として、ＭＦ紺野和也を福岡から完全移籍で獲得したことを発表した。２８歳の紺野は埼玉県出身で法大からＦＣ東京に加入し、２３年から福岡でプレー。左利きのドリブラーで、Ｊ１通算１４４試合出場１７得点となっている。福岡時代は、長谷部茂利監督の下でプレーしている。川崎を通じて「アビスパ福岡から来ました紺野和也です。日々の練習からいろいろなものを吸収して、チームの勝利に貢献でき