神保彰が、2026年1月1日に発売するアルバム『34/45』より、角松敏生とのコラボ曲「Mid Summer Shuffle feat. Toshiki Kadomatsu」を先行配信した。本アルバムは、自身のデビュー45周年を記念したCD4枚組の豪華盤。Disc.4は全曲書き下ろしとなる新作で、角松敏生、オズ・ノイ、オトマロ・ルイーズ、武藤良明、Gaku Kanoといった世代と国境をクロスオーバーしたゲスト陣が参加している。アルバムジャケット写真本日先行配信された「M