菅沼菜々の一打が年間ベストプレーに日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は16日、都内ホテルで2025年シーズンの年間表彰式「JLPGAアワード2025」を開催し、各部門の受賞者を発表した。報道関係者の投票で決まる年間ベストプレー「BEST PLAY OF 2025」は、菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が5月のパナソニックオープン最終日18番パー3で見せたアプローチショットが選ばれた。同様の形で決まるメディア賞「ベストコメント部門」