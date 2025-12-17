教員不足や志願者の減少といった課題に対応するため、熊本県教育委員会は受験資格を大学４年生以上から同３年生以上に引き下げることを決めた。来年に実施する小中学校と特別支援学校（学級）の教員採用試験から適用する。県教委によると、志願者数は２０２１年は７２２人だったが、今年は４３８人となるなど、減少傾向にある。受験資格の緩和により、受験者数の増加を図る狙いがある。来年６月から１、２次考査を実施し、最