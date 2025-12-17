料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。昔から愛されているロングセラーのごはんのお供の一つに「なめ茸」があります。瓶詰めになって売られている商品ですが、実はお家で簡単に、しかも火を使わずにレンジで作れるって知ってましたか？今回は手作りなめ茸のレシピをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら手作りなめ茸を作るのにかかる時間約10分手作りなめ茸のカロリー約47kcal／1人分コスパ最強